Lenßen hilft
Folge 56: Der Muttizettel
23 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Ingo Lenßen gerät in einen heiklen Familienkonflikt: Vera Wagner-Koch steht unter Druck, denn die Ex-Frau ihres Mannes will ihren Sohn Mats anzeigen. Mats soll seine Stiefschwester Yeliz auf einer Party abgefüllt und allein gelassen haben. Während die Situation eskaliert und das Sorgerecht zur Debatte steht, versucht Team Lenßen herauszufinden, was wirklich passiert ist. Doch die Wahrheit ist alles andere als eindeutig.
