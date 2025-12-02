Lenßen hilft
Folge 60: Das eisige Herz
23 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Als ehemaliger Eishockeyspieler kennt Ingo Lenßen den Sport ganz genau - jetzt führt ihn ein Fall zurück aufs Eis. Die Trainerin der U17 Eisbären Juniors Jana Klee steht vor dem Aus: Nach dem Sturz einer Spielerin droht ihr eine Anzeige und der Verlust der Trainerlizenz. Doch Team Lenßen wird misstrauisch. Manipulierte Schlittschuhe, gefälschte Nachrichten und ein Video deuten auf eine Intrige. Kann Team Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen, bevor Jana alles verliert?
