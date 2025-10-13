Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 62vom 13.10.2025
Folge 62: Recht auf mein Leben

23 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird von der 14-jährigen Lea Dahlmann um Hilfe gebeten: Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter soll sie zu ihrem Vater Peter Dorn ziehen - doch sie kennt ihn kaum und fühlt sich in seiner neuen Familie fehl am Platz. Lea möchte stattdessen zu ihrer Tante, doch das Jugendamt lehnt ihren Wunsch ab. Als Peter sogar einen heimlichen Vaterschaftstest veranlasst, eskaliert die Situation. Schafft es Team Lenßen, Leas Stimme Gewicht zu verleihen?

