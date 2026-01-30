Lenßen hilft
Folge 75: #löschmich
23 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Team Lenßen wird von der aufgebrachten Cleo Heinke aufgesucht: Ihr Verlobter Abdul Kruger, Altenpfleger, soll eine Seniorin bestohlen haben - zwei Ringe wurden in seinem Pulli gefunden. Cleo glaubt an ein rassistisch motiviertes Komplott. Während Abdul um seinen Job kämpft, wächst der Druck von Polizei, Heimleitung und Familie. Team Lenßen stößt auf beunruhigende Zusammenhänge. Kann Ingo Lenßen Abduls Unschuld beweisen?
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