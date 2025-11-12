Lenßen hilft
Folge 77: Bilderrätsel
23 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Ingo Lenßen wird von Sonja Vogt aufgesucht: Ihr Sohn Mario hat den Familienbetrieb in Schulden gestürzt - und schweigt über die Gründe. Als plötzlich intime Fotos auftauchen und die Beziehung zu seiner Verlobten ins Wanken gerät, vermutet Team Lenßen eine Erpressung. Doch die Wahrheit ist komplexer als gedacht. Kann Ingo Lenßen helfen, die Familie vor dem finanziellen Ruin zu bewahren?
