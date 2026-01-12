Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Vino Veritas

SAT.1Staffel 2Folge 79vom 12.01.2026
Folge 79: In Vino Veritas

23 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Ein Mordverdacht erschüttert das Leben der Pflegerin Ela Zahn - und Ingo Lenßen übernimmt den brisanten Fall. Ihr Arbeitgeber Paul Klei wurde tot aufgefunden, und seine Kinder sind überzeugt: Ela hat ihn mit dem Gift des weißen Oleanders getötet. Während sie um ihre Unschuld kämpft und ihr Zuhause zu verlieren droht, setzt Team Lenßen alles daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Kann Ingo Lenßen die tödliche Wahrheit entlarven, bevor alle Beweise gegen Ela sprechen?

