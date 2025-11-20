Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blinde Gewalt

SAT.1Staffel 2Folge 81vom 20.11.2025
23 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Team Lenßen wird von Simone und Stefan aufgesucht, deren Tochter Frida alkoholisiert von der Polizei aufgegriffen wurde. Sie soll einen blinden Obdachlosen brutal angegriffen haben - und gestand die Tat noch vor Ort. Während die Eltern überzeugt sind, dass Frida lügt, um jemanden zu schützen, stößt Ingo Lenßen bei seinen Ermittlungen auf eine Spur, die tief in Fridas Umfeld führt.

