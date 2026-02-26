Lenßen hilft
Folge 82: Sind so kleine Hände
23 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Ingo Lenßen wird von Josephine Keil um Hilfe gebeten, die nach dem Unfalltod ihrer Mutter darum kämpft, ihre Halbgeschwister Nele und Toni zu sich zu holen. Doch Onkel Guido Holt, bei dem die Kinder vorübergehend untergebracht sind, verweigert den Kontakt und stellt Josephines Erziehungsfähigkeit infrage. Während Team Lenßen für die junge Frau kämpft, kommen Zweifel auf: Geht es den Kindern bei den Holts wirklich gut?
