SAT.1Staffel 2Folge 82vom 26.02.2026
23 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Ingo Lenßen wird von Josephine Keil um Hilfe gebeten, die nach dem Unfalltod ihrer Mutter darum kämpft, ihre Halbgeschwister Nele und Toni zu sich zu holen. Doch Onkel Guido Holt, bei dem die Kinder vorübergehend untergebracht sind, verweigert den Kontakt und stellt Josephines Erziehungsfähigkeit infrage. Während Team Lenßen für die junge Frau kämpft, kommen Zweifel auf: Geht es den Kindern bei den Holts wirklich gut?

