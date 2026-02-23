Lenßen hilft
Folge 83: Omma muss blechen!
Folge 83: Omma muss blechen!
Team Lenßen wird von Kira Reim aufgesucht, die nach einem heimlichen DNA-Test mit einem Bußgeld von über 3.000 Euro konfrontiert wird. Dabei wollte sie nur herausfinden, ob Pia Mack wirklich die Witwe ihres verstorbenen Bruders ist - und ob deren Baby Lou tatsächlich zur Familie gehört. Während die Situation eskaliert und Mutter Sabine droht, die Familiengärtnerei zu verlieren, entdeckt Ingo Lenßen Hinweise, die Pia Macks Geschichte ins Wanken bringen.
