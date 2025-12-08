Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Wann ist ein Mann ein Mann?

SAT.1Staffel 2Folge 84vom 08.12.2025
Wann ist ein Mann ein Mann?

Lenßen hilft

Folge 84: Wann ist ein Mann ein Mann?

23 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Team Lenßen wird von Christina Birkner um Hilfe gebeten: Ihr Sohn Aaron wird beschuldigt, eine Mitschülerin mit einem Messer angegriffen zu haben. Obwohl Aaron seine Unschuld beteuert, verdichten sich die Hinweise - und er wird von der Schule suspendiert. Während die Mandantin verzweifelt um ihren Sohn kämpft, entdeckt Ingo Lenßen beunruhigende Spuren in Aarons Umfeld, die den Fall in ein neues Licht rücken.

SAT.1
