Lenßen hilft
Folge 92: Gerds eigener Bedarf
23 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Dana Müller sucht Hilfe bei Team Lenßen: Ihr Vater Gerd kann nach einem Unfall nicht mehr in seiner Wohnung leben. Um ihn zu pflegen, hat Dana ihrer Mieterin Svea Adam wegen Eigenbedarfs gekündigt - damit Gerd in die barrierefreie Wohnung ziehen kann. Doch Svea weigert sich plötzlich auszuziehen und behauptet, schwanger zu sein. Während die Situation eskaliert, stößt Ingo Lenßen auf Ungereimtheiten, die die ganze Geschichte in einem neuen Licht erscheinen lassen.
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