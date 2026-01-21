Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Schreibaby schrei!

SAT.1Staffel 2Folge 96vom 21.01.2026
Schreibaby schrei!

Lenßen hilft

Folge 96: Schreibaby schrei!

23 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Ingo Lenßen und seine Kollegin Lisa Cramer helfen Britt Fink, die mit Baby Mats völlig überfordert ist. Aus Angst, ihm in ihrer Not etwas anzutun, hat sie selbst das Jugendamt eingeschaltet - und fürchtet nun, dass man ihr das Kind wegnimmt. Während die Mandantin offen für Hilfe ist, reagiert ihr Mann Dirk aggressiv. Als das Jugendamt über angebliches Schütteln informiert wird, eskaliert die Lage. Wird Ingo Lenßen verhindern können, dass Britt ihr Baby verliert?

