Lenßen hilft
Folge 99: Heile Welt war gestern
23 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Ines Renz steht vor dem Nichts: Ihr Mann Micha hat plötzlich die Familie verlassen - und sich heimlich 9.500 Euro von ihrer Schwester geliehen. Angeblich will er damit Lagerbestände einer Schraubenfabrik ersteigern. Doch Team Lenßen bleibt skeptisch. Als Tochter Lara von einer möglichen Affäre spricht, geraten Ines' Welt und Michas Motive endgültig ins Wanken. Ingo Lenßen nimmt die Spur auf - und stößt auf ein Netz aus Lügen und finanziellen Abgründen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick