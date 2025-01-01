Lenßen & Partner
Folge 29: Diamantenfieber
21 Min.Ab 12
Ingo Lenßen soll die Geschäftsfrau Rosalie van Dörzen (43) zu einem Verkaufstermin mit Michael Windhorst (36) begleiten - es geht um wertvolle Diamanten. Da sich der Juwelier Windhorst Bedenkzeit erbittet, trifft sich Frau van Dörzen noch mit Vittorio Secchi (58) - einem Diamantenkäufer. Dabei stellt sich heraus: Die Steine sind gefälscht. Lenßen bleiben 24 Stunden, um die echten Diamanten zu finden.
