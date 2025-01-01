Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 1Folge 30
23 Min.Ab 12

Sabiha Koushi (44) vermisst ihre Tochter Yasmin Koushi (20) - Blutspuren sind über das Bett der jungen Libanesin verteilt. Die verzweifelte Mutter bittet Lenßen & Partner nach Yasmin zu suchen. Da der Verdacht besteht, dass sich das Mädchen etwas angetan hat, ermitteln die Detektive verdeckt in ihrem näheren Umfeld und stoßen u. a. auf Yasmins Chef Rainer Mertens (42), der seine Angestellten sexuell belästigt. Auch Yasmins Bruder Ahmad Koushi (18) gerät unter Verdacht ...

