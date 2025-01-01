Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verfolgt

SAT.1Staffel 1Folge 34
Folge 34: Verfolgt

23 Min.Ab 12

Yvette Fischer (29) ist verängstigt und bittet Rechtsanwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Die junge Aerobic-Trainerin wird verfolgt, außerdem wurde in ihre Wohnung eingebrochen. Unter Verdacht: Phillip Gummer (33) - er ist der einzige Mann in Yvette Fischers Aerobic-Kurs. Ingo Lenßen und seine Ermittler observieren den Verdächtigen. Doch der junge Mann scheint nicht der einzige Verfolger zu sein. Vor Yvette Fischers Haus taucht ein weiterer unbekannter Mann auf ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

