Lenßen & Partner
Folge 39: Der Prügel-Polizist
23 Min.Ab 12
Drogenfahnder Sven Rehm (27) wurde vom Dienst suspendiert, weil er den Junkie Josch Steinhauer(21) zusammengeschlagen haben soll. Rechtsanwalt Lenßen versucht zu beweisen, dass sein Mandant unschuldig ist. Die Spur führt die Ermittler in ein Abbruchhaus, in dem regelmäßig eine unbekannte blonde Frau auftaucht. Außerdem werden sie auf den Sicherheitsmann Matthias Trabert (34) aufmerksam, der offenbar auch eine Rolle in diesem mysteriösen Fall spielt ...
