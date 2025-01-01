Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 36
23 Min.Ab 12

Bärbel Halbigs 17-jährige Tochter Petra ist nach einem Streit spurlos verschwunden. Das Mädchen ist im fünften Monat schwanger und wollte den Vater des Kindes nicht verraten. Lenßen & Partner stoßen am Arbeitsplatz von Petra auf Heiko Bertelshof, den Sohn ihres Chefs. Ist er der Vater des Kindes und kann er die Detektive zu Petra führen? Schließlich entdecken die Ermittler im Rotlichtmilieu geradezu unglaubliche Hinweise ...

