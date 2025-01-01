Lenßen & Partner
Folge 42: 24 Stunden Panik
22 Min.Ab 12
Das Unternehmen von Magdalena Nussbaum wird erpresst: Ein Mann droht, das Firmengebäude in eine Flammenhölle zu verwandeln. Nur die Zahlung von einer Million Euro soll das Unternehmen vor dem Inferno bewahren. Ingo Lenßen und seinen Ermittlern bleiben nur 24 Stunden - fieberhaft suchen Sandra Nitka und Christian Storm nach den Bomben und finden mehrere Brandsätze!
