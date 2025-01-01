Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 2Folge 42
Folge 42: 24 Stunden Panik

22 Min.Ab 12

Das Unternehmen von Magdalena Nussbaum wird erpresst: Ein Mann droht, das Firmengebäude in eine Flammenhölle zu verwandeln. Nur die Zahlung von einer Million Euro soll das Unternehmen vor dem Inferno bewahren. Ingo Lenßen und seinen Ermittlern bleiben nur 24 Stunden - fieberhaft suchen Sandra Nitka und Christian Storm nach den Bomben und finden mehrere Brandsätze!

SAT.1
