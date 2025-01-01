Zum Inhalt springenBarrierefrei
Falsches Liebesspiel

SAT.1Staffel 2Folge 45
Folge 45: Falsches Liebesspiel

22 Min.Ab 12

Gerd Feldhöfer ist sich absolut sicher: Seine Frau Marianne betrügt ihn. Ingo Lenßen und seine Ermittler sollen die Beweise dafür liefern. Tatsächlich trifft sich die Hobby-Malerin mit gut gebauten Männern: Mit dem schönen Markus Schlössing, der ihr angeblich nur als Aktmodell dient. Und mit dem galanten Fitnesstrainer Sascha Weiterbach. In letzter Sekunde können die Ermittler verhindern, dass er Marianne Sperber vergewaltigt.

