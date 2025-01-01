Lenßen & Partner
Folge 45: Falsches Liebesspiel
22 Min.Ab 12
Gerd Feldhöfer ist sich absolut sicher: Seine Frau Marianne betrügt ihn. Ingo Lenßen und seine Ermittler sollen die Beweise dafür liefern. Tatsächlich trifft sich die Hobby-Malerin mit gut gebauten Männern: Mit dem schönen Markus Schlössing, der ihr angeblich nur als Aktmodell dient. Und mit dem galanten Fitnesstrainer Sascha Weiterbach. In letzter Sekunde können die Ermittler verhindern, dass er Marianne Sperber vergewaltigt.
