Lenßen & Partner
Folge 69: Tödliche Medizin
22 Min.Ab 12
Die Chemikerin Marlies Frey wird erpresst: Ihr erster Mann war versehentlich an einem Gift gestorben, an dem sie damals forschte. Nun, kurz vor ihrer zweiten Heirat, droht der Erpresser, die "Giftmörderin" zu verraten. Ingo Lenßen und seine Ermittler sind bei der Geldübergabe dabei und folgen der Erpresserin, einer Freundin der Mandantin. Als auch diese kurz darauf vergiftet wird, gerät Marlies unter Mordverdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
