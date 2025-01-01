Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mörderische Landliebe

SAT.1Staffel 3Folge 101
Mörderische Landliebe

Mörderische LandliebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 101: Mörderische Landliebe

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen hat sein Ermittlerteam zu einem Erholungswochenende in die Berge eingeladen. Die idyllische Atmosphäre hält nicht lange an: Während eines Spaziergangs macht er eine Entdeckung: Der Stammgast Norbert Kleist wurde ermordet. Sandra Nitka schleust sich als Zimmermädchen in den Landgasthof ein und recherchiert, dass die Angestellte Annalena Marchner eine Affäre mit dem Toten hatte. Als Rosi Gallinger, Chefin des Gasthofes, von dem Verhältnis erfährt, ist sie schockiert!

