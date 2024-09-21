Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verführerische Fahrstunden

SAT.1Staffel 3Folge 104vom 21.09.2024
Verführerische Fahrstunden

Folge 104: Verführerische Fahrstunden

22 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Bei dem Fahrlehrer Jens Sandner gehen Drohungen ein - und tatsächlich: Bei der Eröffnungsfeier seiner Fahrschule wird ein Anschlag auf seine Frau Katrin verübt. Alles deutet zunächst auf einen Racheakt seiner Ex-Chefin und jetzigen Geschäftskonkurrentin Marlene Corinth hin. Als jedoch das Verhältnis zwischen Jens und seiner Fahrschülerin Dagmar Schreuer bekannt wird, rückt ihr aggressiver Ehemann ins Blickfeld von Lenßen & Partner ...

