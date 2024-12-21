Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Fataler Seitensprung

SAT.1Staffel 3Folge 138vom 21.12.2024
Fataler Seitensprung

Fataler SeitensprungJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 138: Fataler Seitensprung

22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12

Auf dem Heimweg werden Katja Hansen und Tekin Kurtulus Zeugen eines brutalen Mordanschlages. Am nächsten Morgen bittet das Opfer Iris Winter um Personenschutz, denn es war bereits der zweite Anschlag auf ihr Leben. Wer steckt hinter den Attentaten? Der Einzige, der von Iris' Tod profitieren würde, ist ihr Ehemann Mark, aber der war zu allen Tatzeitpunkten im Ausland. Bald gibt es einen neuen Anschlag, doch wieder kann der Täter trotz Überwachungskameras unerkannt fliehen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen