Lenßen & Partner
Folge 156: Krankhafte Begierde
21 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12
Jasmin Rettig bekommt seit einem Monat unheimliche Geschenke, die ihr ein mysteriöser Verehrer vor die Haustür legt. Ihrem Mann Volker traut sie die Geschenke nicht zu, die Widmungen tragen nicht seine Handschrift. Lenßen & Partner versuchen, den Unbekannten auf frischer Tat zu ertappen, doch der Psychoterror geht weiter. Auf dem Ehebett finden die Ermittler ein weiteres Geschenk: diesmal ein sündhaft teures Abendkleid ...
