Lenßen & Partner

Der verzweifelte Hoteldieb

SAT.1Staffel 3Folge 169
Folge 169: Der verzweifelte Hoteldieb

22 Min.Ab 12

Gerald Winter ist in Panik: In seinem Hotel werden seit einiger Zeit die Gäste bestohlen - die Detektive schleusen sich als Personal ins Hotel ein. Der Portier Julian Schmal gerät ins Visier der Ermittlungen, weil er einen extrem hohen Lebensstandard hat und sehr verschwenderisch mit Geld umgeht. Die Recherchen ergeben, dass er illegale Pokerrunden im Hotel veranstaltet, die Gäste betrügt und abzockt. Ein betrogener Gast flippt aus und bedroht den Portier mit einer Waffe ...

SAT.1
