SAT.1Staffel 3Folge 173vom 22.02.2025
Der bekannte Chirurg Franz Liebig wird auf einer Autobahntoilette überfallen, als er Sex mit einem Mann sucht. Der Täter bricht in das Haus des Chirurgen ein und entkommt mit rund 200.000 Euro Spendengeldern. Die Spur führt zu Sergej Lamkim, einem rumänischen Stricher. Tekin Kurtulus begibt sich ins Milieu und stellt dem Verdächtigen eine Falle ...

