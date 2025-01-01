Im Visier der MenschenhändlerJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 174: Im Visier der Menschenhändler
22 Min.Ab 12
Die südkoreanische Turnerin Mi-Jin Lee ist spurlos verschwunden. Ihre Trainerin Anke Häberle beauftragt Ingo Lenßen und seine Ermittler Sandra Nitka und Christian Storm, das Mädchen zu finden. Die Suche nach der jungen Asiatin führt zu Johannes Wittel, dem sexbesessenen Leiter einer Modelagentur. Als Marco Steinbrück, der Ex-Freund der Vermissten, die Ermittlungen mit aller Gewalt durch immer neue Lügengeschichten behindert, eskaliert ein Streit in der Kunstturnmannschaft...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick