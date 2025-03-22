Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Vergewaltigung am Arbeitsplatz

SAT.1Staffel 3Folge 188vom 22.03.2025
Vergewaltigung am Arbeitsplatz

Vergewaltigung am ArbeitsplatzJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 188: Vergewaltigung am Arbeitsplatz

22 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Chantal Makebu (25) wurde auf ihrer Arbeitsstelle, einem Warenlager, vergewaltigt. Katja Hansen und Tekin Kurtulus schleusen sich als Aushilfen ein und können im letzten Moment einen Mordanschlag auf die Nigerianerin verhindern. Die Mitarbeiter Lena Hornbek und ihr Freund, der arbeitslose und alkoholkranke Holger Kladow, rücken ins Visier der Ermittler. Hat Lena ihren Freund beauftragt, Chantal Makebu zu vergewaltigen, damit diese ihre Stellung kündigt?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen