SAT.1Staffel 3Folge 45
Folge 45: Club der Teufelinnen

22 Min.Ab 12

Konrad Russler sucht Hilfe bei seinem Studienkollegen Ingo Lenßen: Der erfolgreiche Scheidungsanwalt bekommt mysteriöse Geschenke von einer unbekannten Geliebten. Will jemand dem glücklich Verheirateten eine Affäre andichten? Schnell gerät Bettina Krug ins Visier der Ermittler. Konrad Russler vertrat ihren Ehemann bei der Scheidung. Sie will Rache - mit allen Mitteln. In letzter Minute können die Ermittler verhindern, dass Bettina Krug den Anwalt kaltblütig überfährt ...

