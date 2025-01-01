Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giftige Sexspiele

SAT.1Staffel 3Folge 55
Folge 55: Giftige Sexspiele

22 Min.Ab 12

Nils Rath, Sohn eines bekannten Krebsforschers, ist in Sorge um seinen Vater Otto: Ein ungeklärter schwerer Autounfall und der Verdacht der Firmenspionage im eigenen Labor veranlassen ihn, sich Ingo Lenßen anzuvertrauen. Bei den Ermittlungen geraten Katja Hansen und Tekin Kurtulus in eine lebensgefährliche Situation: Auf den Professor wird mit einer Giftschlange ein Mordanschlag verübt ...

