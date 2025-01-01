Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tagebuch eines Toten

SAT.1Staffel 3Folge 68
Tagebuch eines Toten

Tagebuch eines TotenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 68: Tagebuch eines Toten

22 Min.Ab 12

Bastian König ist als Zimmermann auf der Walz, als ihn in Dänemark die Nachricht vom Tod seines Vaters Hartmut erreicht - er ist sich sicher, dass er ermordet wurde. Hauptverdächtiger ist der neue Geliebte der Mutter. Hat der Apotheker Klaus Gildenstern seinen Rivalen vergiftet? Der Geschäftspartner von Hartmut König ist ebenfalls verdächtig: Wurde Werbekaufmann Gernot Wittberg aus Geldgier zum Mörder? Dann bricht ein Unbekannter das Grab auf ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen