Lenßen & Partner
Folge 90: Verspielte Mutterliebe
22 Min.Ab 12
Karen Mayer macht sich Sorgen, weil fast die gesamten Ersparnisse ihrer Mutter Thekla Mayer verschwunden sind - 117.000 Euro. Die Mandantin befürchtet, dass ihre Mutter Opfer von Betrügern geworden ist. Tatsächlich beobachten die Ermittler, wie die alte Dame von einem Unbekannten bedroht wird. Aber auch der Sohn von Thekla Mayer gerät ins Visier der Detektive: Robert Mayer betreibt in seiner Bäckerei eine illegale Spielhölle ...
