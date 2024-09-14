Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die wahnsinnige Sex-Gespielin

SAT.1Staffel 3Folge 99vom 14.09.2024
Die wahnsinnige Sex-Gespielin

22 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 12

Nach einem Seitensprung mit Vera Kalling wird Thorsten Baum terrorisiert - seine Ehe mit Natascha ist bedroht. Die Ex-Geliebte verübt brutale Anschläge auf Thomas: Sie ist völlig außer sich, selbst Nataschas Kaninchen werden vergiftet. Auch Thorstens Schwester Cassandra scheint, in den Fall verwickelt zu sein...

