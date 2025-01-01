Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 114
22 Min.Ab 12

Beate Lutter hält ihren Verlobten Uwe Michalke versteckt: Der Chauffeur wird verdächtigt, seinen Chef ermordet zu haben. Katja Hansen und Tekin Kurtulus finden heraus, dass Michalke ein Verhältnis mit der Witwe des Ermordeten hat. Alles deutet darauf hin, dass er tatsächlich in den Mord verwickelt ist und die Tat gemeinsam mit seiner Geliebten Lena Troisdorf geplant hat ...

SAT.1
