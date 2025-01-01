Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der falsche Kapitän

SAT.1Staffel 4Folge 127
Der falsche Kapitän

Der falsche KapitänJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 127: Der falsche Kapitän

22 Min.Ab 12

Lenßen & Partner recherchieren für Miriam Rehfeld (21), wo ihre 15 Jahre lang verloren geglaubte Schwester Uta (29) lebt. Die Mandantin ist überglücklich, als sie erfährt, dass sie eine Nichte hat: die zehnjährige Vanessa. Doch das Familientreffen wird zum Albtraum: Der Vater des Mädchens, ein Kapitän namens Ralf Büttner, will seine Tochter entführen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen