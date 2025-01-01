Lenßen & Partner
Folge 133: Unfallopfer auf der Flucht
22 Min.Ab 12
Die Ermittler fahren in der Dunkelheit einen Mann an, aber von dem Unfallopfer fehlt jede Spur - einziger Hinweis ist ein Schuh. Über Hans Friedl (49), den Besitzer eines orthopädischen Fachgeschäfts, bekommen die Detektive die Adresse von Lorenz Scharke (32) - er hat den Schuh dort vor wenigen Wochen gekauft. In seiner Wohnung beobachten die Ermittler eine junge Frau, die aus einer Kommode eine Waffe nimmt ...
