SAT.1Staffel 4Folge 135
Folge 135: Das ertrunkene Kind

22 Min. Ab 12

Sarah (37) und Gabriel Ziegler (38) haben vor sechs Jahren ihren gemeinsamen Sohn Tim bei einem Badeunfall verloren - die Leiche wurde nie gefunden. Sarah Ziegler wird seit einiger Zeit beobachtet und erhält Anrufe von einem Jungen, der sie Mama nennt. Die Mandantin ist fest davon überzeugt, dass ihr Sohn Opfer einer Entführung war und nun versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Und tatsächlich: Ein Punk beobachtet die Frau. Ist er der tot geglaubte Sohn oder ein Einbrecher?

