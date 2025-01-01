Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der vertraute Todesschütze

SAT.1Staffel 4Folge 156
Der vertraute Todesschütze

Der vertraute TodesschützeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 156: Der vertraute Todesschütze

22 Min.Ab 12

Die Ermittler werden mitten in der Nacht von der verstörten Mariella Heinze aufgehalten. In ihrem Haus erwartet Katja Hansen und Mark Blomberg ein schrecklicher Anblick: Dennis Heinze liegt erschossen in der Badewanne. Die Mutter glaubt nicht an Selbstmord, und schon bald stellt sich heraus, dass Michael, der Bruder des Toten, ein schreckliches Geheimnis hat. Die Jagd nach dem Mörder führt zu einer Taek-Won-Do-Schule.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen