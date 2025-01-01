Lenßen & Partner
Folge 168: Teure Untreue
22 Min.Ab 12
Lydia Berger hat herausgefunden, dass ihr Mann Arno eine Zweit-Wohnung hat, und sie glaubt, dass er eine Geliebte hat. Die Ermittler finden sogar heraus, dass der Mann ein Kind mit einer anderen Frau hat. Aber sie scheint ihm nicht treu zu sein - ist das Kind vielleicht gar nicht von ihm? Mark Blomberg gibt sich als betrunkener Lockvogel aus ...
