Lenßen & Partner
Folge 173: Mörderische Familie
22 Min.Ab 12
Bärbel Hellmich wird verfolgt - nach dem Unfalltod ihrer Zwillingsschwester lässt sie deren Freund Boris Langewand nicht mehr in Ruhe. Bärbel befürchtet, dass er durchdreht und ihr etwas antut - Katja Hansen und Mark Blomberg warnen ihn davor, der Mandantin zu nahe zu kommen. Er hinterlässt eine schockierende Nachricht auf dem Bauernhof der Familie Hellmich: Er glaubt, der Tod seiner Freundin sei Mord gewesen. Aber wer hätte das Mädchen töten wollen?
