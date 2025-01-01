Lenßen & Partner
Folge 181: Liebesrausch bis in den Tod
22 Min.Ab 12
Carsten Dittner beauftragt Lenßen & Partner mit der Observation seiner Freundin Lena Hartung - er glaubt, dass sie ihn hintergeht. Katrin Ferner, Mitbewohnerin von Lena, und der Kurierfahrer Darko Manzani treiben im Hintergrund ein falsches Spiel: Als auf Lena ein Mordanschlag verübt wird und eine junge Frau auf tragische Weise ums Leben kommt, droht der Fall zu eskalieren ...
