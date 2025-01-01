Lenßen & Partner
Folge 72: Flucht vor dem Tod
21 Min.Ab 12
Vor den Augen der Ermittler wird auf zwei junge Frauen, Nadine Maurer und Gamze Özmir, geschossen. Nadine Maurer ist schwer verletzt und entgeht nur knapp dem Tod. Der brutale Zuhälter Mike Koslowski macht Jagd auf die Mädchen. Der Schutz der beiden Frauen wird zum Wettlauf gegen die Zeit - ein Rettungsversuch scheitert, und die Ermittler geraten in einen Hinterhalt ...
