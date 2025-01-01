Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der Triebtäter im Baumarkt

SAT.1Staffel 4Folge 79
Der Triebtäter im Baumarkt

Lenßen & Partner

Folge 79: Der Triebtäter im Baumarkt

22 Min.Ab 12

Sybille Arndt vermisst ihre Schwester Jana Seiler - die junge Mutter ist nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen und hat Sybille ihren Sohn David (8) hinterlassen. Die Sorge um die Frau ist groß, denn schnell finden Ingo Lenßen und seine Ermittler heraus, dass die Vermisste ins Visier des vorbestraften Sexualstraftäters Thomas Reiser geraten ist. Die Zeit drängt ...

