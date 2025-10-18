Entführung im KugelhagelJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 84: Entführung im Kugelhagel
22 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Die Medizinstudentin Julika Ludwig ist verzweifelt, weil ihre Schwester Sarah seit mehreren Tagen verschwunden ist. Nach dem Fund eines Geiselvideos wird klar, dass der Vater der beiden, Dr. Roman Ludwig, mit der Entführung seiner jüngsten Tochter erpresst wird. Lenßen & Partner geben der Polizei den entscheidenden Hinweis. Doch der Zugriff der Beamten scheitert ...
