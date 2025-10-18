Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Entführung im Kugelhagel

SAT.1Staffel 4Folge 84vom 18.10.2025
Entführung im Kugelhagel

Entführung im KugelhagelJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 84: Entführung im Kugelhagel

22 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

Die Medizinstudentin Julika Ludwig ist verzweifelt, weil ihre Schwester Sarah seit mehreren Tagen verschwunden ist. Nach dem Fund eines Geiselvideos wird klar, dass der Vater der beiden, Dr. Roman Ludwig, mit der Entführung seiner jüngsten Tochter erpresst wird. Lenßen & Partner geben der Polizei den entscheidenden Hinweis. Doch der Zugriff der Beamten scheitert ...

