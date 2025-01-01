Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das Geheimnis des Apothekers

SAT.1Staffel 4Folge 85
Das Geheimnis des Apothekers

Das Geheimnis des ApothekersJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 85: Das Geheimnis des Apothekers

22 Min.Ab 12

Tina Bertram wird von ihrem Mann Olaf verdächtigt, opiathaltige Medikamente aus deren Apotheke zu nehmen. Die Frau weist die Unterstellungen weit von sich und beauftragt Lenßen & Partner, den wahren Dieb zu stellen. Die Spur führt zu einem Bekannten des Apothekers. Er ist offenbar in verschiedene illegale Geschäfte verwickelt und gerät schließlich selbst in Gefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen