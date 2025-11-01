Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Zeugin in Todesgefahr

SAT.1Staffel 4Folge 89vom 01.11.2025
Zeugin in Todesgefahr

Zeugin in TodesgefahrJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 89: Zeugin in Todesgefahr

22 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Vor den Augen von Sandra Nitka und Christian Storm wird Emma Spyra entführt. Einen Hinweis enthält ihre Geldbörse: ein Foto von der Entführten mit einer unbekannten Frau vor einem Nachtclub. In der Bar stoßen die Ermittler auf Schweigen: Die Barfrau Conny Dahl ist offensichtlich von ihrem Chef, Clubbesitzer Siegfried Rabe, eingeschüchtert worden ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen