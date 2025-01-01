Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ausgesetzt auf der Autobahn

SAT.1Staffel 5Folge 107
Ausgesetzt auf der Autobahn

Ausgesetzt auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 107: Ausgesetzt auf der Autobahn

22 Min.Ab 12

Linda Kretschmar (30) wurde von ihrem Mann Patrick Kretschmar (42) an einer Autobahnraststätte zurückgelassen. Ein Zeitungsartikel beweist: Er führt ein Doppelleben und wird polizeilich wegen Frauenhandels gesucht! Eines seiner Opfer ist in einem Frauenhaus untergetaucht. Sandra Nitka schleust sich dort ein und kann nur knapp einen Mord verhindern ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen