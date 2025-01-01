Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Entführung bei der Probefahrt

SAT.1Staffel 5Folge 134
Entführung bei der Probefahrt

Entführung bei der ProbefahrtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 134: Entführung bei der Probefahrt

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen überlegt sich, ein Auto zu kaufen und macht eine Probefahrt mit der Frau des Besitzers. Als sie an einem Gasthof kurz anhalten, verschwindet die Beifahrerin plötzlich spurlos. Kurz darauf erhält ihr Ehemann einen abgeschnittenen Finger mit einer Lösegeldforderung. Seine Frau wurde entführt!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen