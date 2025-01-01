Lenßen & Partner
Folge 136: Die strippende Mutter
22 Min.Ab 12
Ein Geschäftsmann entdeckt, dass seine Ehefrau hinter seinem Rücken im Internet strippt. Sandra Nitka und Christian Storm nehmen die junge Mutter ins Visier und verhindern in letzter Sekunde eine Vergewaltigung. Offenbar hat es ein perverser Fan auf die Internetstripperin abgesehen. Die Situation eskaliert und Sandra Nitka gerät ebenfalls in die Gewalt des brutalen Täters.
